２月３日のきょうは節分。姫路市のこども園では恒例の豆まきが行われました。巨大なこん棒にたいまつを持った鬼が現れると、一目散に逃げる園児たち。節分の３日、姫路市にある書写認定こども園で恒例の豆まきが行われました。日本の伝統行事を体験してもらおうと、７０年以上前から続いているといいます。邪気を払って無病息災を願う行事ですが…あまりのリアリティにくじけそうになる園児も。別の園児たちはフェンス際