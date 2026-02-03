人気ブランド「モンクレール」のダウンジャケットの偽物を販売か。雑貨店経営者の男を逮捕です。商標法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、大阪市東成区の雑貨店「ＱＵＥＥＮ」の経営者・宮川幸洋容疑者（４７）です。警察によりますと、宮川容疑者は２月２日午後、高級ブランド「モンクレール」の偽物のダウンジャケットを販売する目的で所持した疑いがもたれています。情報提供を受けて内偵捜査を進めていた警察が２日、