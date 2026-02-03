きょう夕方、都営新宿線の電車内で、乗客の男性が持っていたモバイルバッテリーから火が出ました。きょう午後4時45分ごろ、東京・江東区にある都営新宿線「森下駅」の電車内で、「モバイルバッテリーから煙が出ている、具合の悪くなった人がいる」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、走行中の電車内で、乗客の男性が持っていたモバイルバッテリーから火が出たということです。70代の男性と20代の女性が体調不良を訴