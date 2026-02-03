この記事をまとめると ■旧車維持の最大の課題は製造廃止部品の確保にある ■個人ストックや仲間や専門業者など人脈が支えとなる ■結局は横の繋がりがすべての基盤になる あらゆる部品が「ないない尽くし」の旧車 旧車およびネオクラシックカーを維持するうえで避けてとおれないのが「部品の確保」です。「部品がないない」と嘆く声がほうぼうから聞こえてきそうですが、皆さんどうやって維持しているのでしょうか。 ●自身の