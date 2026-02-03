ソニーは、同社初だというイヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホン「LinkBuds Clip」を2026年2月6日に発売する。小型軽量で長時間装着しても疲れにくく、耳をふさがず快適な装着性を実現。周囲の音を聞きながら、音楽や動画などのコンテンツを同時に楽しめる。タップ操作で切り替えられる3つのリスニングモード搭載「スタンダード」「ボイスブースト」「音漏れ低減」の3つのリスニングモードを搭載し、周囲の環境やコンテンツに合わ