タレント・アーティストのミッツ・マングローブが、きょう3日放送のBS日テレ『友近・礼二の妄想トレイン』（毎週火曜後9：00）に登場する。【写真】実は鉄道好き…ミッツ・マングローブ旅好き芸能人たちがさまざまな旅を楽しむ番組。女装歌謡ユニット「星屑スキャット」でも活動するミッツは、実は鉄道好きだという。今回は、京浜急行の接近音、“駅メロ”を楽しみながら沿線を旅する。ミッツの旅は、東京・品川区の青物横