1日に行われた音楽の祭典・グラミー賞。その授賞式をめぐって、アメリカのトランプ大統領は「ひどいものだった」と批判。司会者への提訴もちらつかせるなど、不満を爆発させています。アメリカトランプ大統領「グラミー賞授賞式はひどかった。観られたものではなかった」グラミー賞の授賞式について、こう切り捨てたトランプ大統領。不満の“原因”となったのは…。最優秀新人賞オリヴィア・ディーンさん「私は移民の孫娘とし