MF松岡大起が海外移籍を前提に手続きと準備へアビスパ福岡は2月3日、MF松岡大起が海外クラブへの移籍を前提とした手続きおよび準備のため、チームを離脱することを正式発表した。今後については、移籍先などが正式に決定次第、改めて発表されるとしている。松岡は2001年6月1日生まれの24歳。熊本県出身で、ソレッソ熊本U-12、同U-15を経てサガン鳥栖U-18に進み、トップチーム昇格後はJ1で主力として活躍した。2021年途中に清水