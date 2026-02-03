双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムで、産後美容と健康への決意を新たにしています。【写真を見る】【 中川翔子 】?復帰ライブまで1か月切った??お兄ちゃん背負って床にワイパー?産後美容と健康へ決意新た翔子さんは「あっという間に節分！復帰ライブまで一カ月きってしまった」と内心の焦りを吐露。「妊娠中は産後の体力を想像できなかった」と、やはり身体に相当の負荷がかか