アニメ『新機動戦記ガンダムＷ』30周年を記念して、新規描き下ろしイラスト「ウィンタービジュアル」が公開された。ウイングガンダムゼロ クロークドカスタムが背後にそびえ立ち、ヒイロとリリーナが肩を並べる特別なビジュアルとなっている。【写真】豪華すぎるだろ！緑川光・関俊彦…『ガンダムW』収録の様子「A-on STORE」および「プレミアムバンダイ」では、本ビジュアルを使用したアクリルパネルが付属する有償特典付き商