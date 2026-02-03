鹿島とボルシアMGがクラブアライアンスを締結鹿島アントラーズは2月3日、ドイツ・ブンデスリーのボルシアMGとクラブアライアンスを締結したと発表した。契約期間は2026年1月25日から2030年7月31日まで。資本提携や財政的なコミットメントは伴わず、対等なパートナーとして長期的な視点で協力関係を構築していく。本アライアンスはフットボールを主軸に、両クラブの経営の持続可能性と競争力の向上を目的とするもの。トップチー