お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）の冠番組『エバースの知らぬが冠』の第3弾が、テレビ朝日系【バラバラマンスリー】枠で、5日深夜から放送される（毎週木曜深夜2時55分〜※一部地域を除く）。【場面写真】恐怖！腹話術人形ドッキリにかけられるエバース町田番組は、“M-1グランプリ2025”ファイナリスト・エバースによる冠バラエティー。今回番組が仕掛けるのは、“町田に腹話術人形をプレゼントしてみたら