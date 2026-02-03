節分の3日、オリックスの宮城と曽谷のWBC戦士がキャンプ地で豆まきを行った。両左腕は報道陣の「鬼は外！福は内！」のかけ声に合わせて、「すみません！」と恐縮しながらカメラに向かって落花生をまいた。鬼のように追い出したいことを問われた曽谷は、「プライベートでは守るべきものが増えたので頑張りたい」と、昨年12月に結婚したことを受けて新婚の誓い。宮城は「負けを減らしていきたい」と力強く宣言した。3月のWBC