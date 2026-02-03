江戸川ボートの4日間開催「第14回ボートレース研究ファン感謝祭」は、3日が3日目。2010年11月デビューの107期、森智也（36＝兵庫）が、2連対率40％超の48号機を生かして悲願のデビュー初優勝にアタックする。予選3日間の成績は1、2、3、2、3着。安定感抜群のオール3連対だ。「足は日に日に良くなっている。レース足がいい」とニッコリ。約7年ぶりの参戦だった当地水面も「最初はどうかなと思っていたけど、何とか乗れている」