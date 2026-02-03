テレビ朝日系の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内のチャレンジ枠【バラバラマンスリー】が、きょう3日から新ラインナップでスタートする。月曜から木曜まで、深夜2時55分〜3時5分に放送される（※一部地域を除く、放送時間変更の可能性あり）。【写真】シュール！”大喜利道中膝栗毛”を敢行する堂前×川北【バラバラマンスリー】は、豪華出演者と若手クリエイターがタッグを組み、毎月、曜日ごとに新企画をトライア