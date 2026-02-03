2025年の世界体操選手権に出場した体操日本代表選手らが『2025世界選手権 体操ニッポン選手団 祝勝会』に出席しました。2025年の最優秀選手賞には個人総合で3連覇を達成した体操競技の橋本大輝選手(24=日本生命・セントラルスポーツ)、世界選手権で日本史上初の金メダルを獲得した新体操日本ナショナル選抜団体チームの鈴木歩佳選手、稲木李菜子選手、田口久乃選手、西本愛実選手、花村夏実選手、三好初音選手が選ばれました。祝勝