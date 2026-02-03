俳優・黒沢年雄（81）が3日までに公式ブログを更新。高市早苗首相が1日午前「関節リウマチの持病があり、手が腫れてしまった」ため、NHKの討論番組への出演を急きょ取りやめた件について言及した。 高市氏は自身のX（旧ツイッター）を更新し「実は、ここ数日の遊説会場で、熱烈に支援してくださる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまいました。関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました」と経緯