青森県での記録的な大雪を受け、小泉防衛大臣は3日も陸上自衛隊が青森市内で除雪作業に当たることを明らかにしました。【映像】陸上自衛隊が除雪作業をする様子小泉防衛大臣「過去の大雪による災害派遣の経験を踏まえ、孤立地域等が発生した場合、速やかに進出するため除雪機材の準備もしています。引き続き関係省庁・自治体等と緊密に連携して、緊張感を持って対応してまいります」防衛省によりますと、陸上自衛隊の第5普通科