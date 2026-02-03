¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤ÎG1¡ÖÂè72²ó¶å½£ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤Ï5ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£½àÍ¥¾¡Àï11R¡£6¥³¡¼¥¹¿ÊÆþ¤Î¹¾²ÆËþ¡Ê45¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï1¥Þ¡¼¥¯¤òÂç³°¤«¤é·þ¤êº¹¤·¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÆâ¤ÇÇ´¤Ã¤¿¡£2¥Þ¡¼¥¯¤ÇÀèÆ¬¤Î¾ï½»¤¬¥¿¡¼¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¶õ¤±¤¿¤È¤³¤í¤òÆ¨¤µ¤º¡¢¥¯¥ë¥Ã¤È²ó¤ê2Ãå¤ËÉâ¾å¡£18Ç¯11·î¼ã¾¾¼þÇ¯°ÊÍè¡¢7Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎG1Í¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÀ¨¤¤¡ª¤¢¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÀ¾»³¤¬´¶¿´¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£º£Àá¤ÏÊÆ´ÝÇµ³¨¡¢ÉÙ±Ê½¤°ì¤Î¿å¿Àº×¤¬