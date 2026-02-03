衆院選に（２月８日投開票）に出馬している丸川珠代氏（５５）が３日、東京都内で街頭演説を行った。２日に海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）の探査船「ちきゅう」が、南鳥島沖の水深約６０００メートルの深海から、レアアースを含む泥を引き上げたことに触れ「仮に日本がこのレアアースをしっかりと引き上げて、採算ベースで世界にも届けることができるようになれば、わたしたちは大国に揺さぶられるどころか、むしろアメリ