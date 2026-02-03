乾燥大麻を所持していたとして、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部は2月2日、音楽デュオ「Def Tech」のMicroこと西宮佑騎容疑者を麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕した。「2日、東京都渋谷区の西宮容疑者の自宅から、数グラムの乾燥大麻が発見され、その場で所持容疑で逮捕されました。本人が認めているかどうかや、捜査の端緒については現段階では言えません」（捜査関係者）Def Techは、西宮容疑者と、ハワイで育