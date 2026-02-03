2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と坂口智隆氏が、楽天・前田健太について言及した。前田健太は今季2015年以来、日本球界に復帰。斎藤氏は「メジャーから帰ってきて、まだまだこれだけ投げられるのは素晴らしい。ボールがどうなんだろうと思って、ボールの違いというのがね。日本のボールの方が投げやすいと言われているので、いろんな変化球も今までと違った変化をさせたりできる