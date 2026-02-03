【「KILLER INN」（キラーイン）Steam早期アクセス版】 2月13日 配信 価格：1,200円 スクウェア・エニックスは2月13日よりPC(Steam)用非対称型対戦ゲーム「KILLER INN（キラーイン）」のアーリーアクセスを開始する。価格は1,200円。 「キラーイン」は、最大24人のプレイヤーが多人数の「羊チーム」と少人数の「狼チー