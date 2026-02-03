香川オリーブガイナーズ球団株式会社は3日、2024シーズンまで阪神で活躍した秋山拓巳氏（香川県丸亀市出身）の臨時投手コーチに就任を発表した。香川オリーブガイナーズでは、「野球を通じた人材育成」と「次のステージへ挑戦する選手の輩出」を重要なミッションとして掲げており、今回、地元・香川県にゆかりのある秋山氏を迎えることで、技術指導にとどまらず、プロとしての姿勢やメンタリティを若手選手に伝え、チーム全体