オイシックス新潟は3日、小林珠維選手の退団・韓国新球団の蔚山ホエールズ入団を発表した。▼ 小林珠維「今シーズンより韓国の蔚山ホエールズへ入団することになりました。1年間という短い間ではありましたが、温かいご声援を送ってくださった皆様には感謝しています。直接皆様の前でご挨拶できなかったことを、この場を借りてお詫び申し上げます。新潟を離れ、韓国で新たな挑戦をすることになりますが、これからも応援していた