楽天から巨人に移籍した則本昂大投手（３５）が３日に、宮崎春季キャンプ第１クール最終日に３日連続となるブルペン投球を行った。「状態は悪くない。やりたいことをやれてるかなと思いますし、充実した第一クールだったなと思います」と手応えを口にした。この日は楽天時代の同僚でもある田中将大投手（３７）とともにキャッチボールを実施。則本は「久しぶりにできて楽しかったです」とにこやかに語った。当初、ブルペンで