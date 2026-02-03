【モデルプレス＝2026/02/03】YouTuberのてんちむが2日、自身のInstagramストーリーズを更新。背中のタトゥーを披露し、話題を呼んでいる。【写真】31歳シンママYouTuber「インパクトすごい」背中の大胆羽タトゥー◆てんちむ、背中の羽根タトゥー公開てんちむはInstagramの質問機能でファンから「タトゥーの全貌見たいです」という質問を受け、背中の大きな羽のマークが印象的な写真を公開。ほかにも「耳 ダウンロードマーク」「右