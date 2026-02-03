【モデルプレス＝2026/02/03】タレントの川崎希が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女の寝姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】38歳元AKB「寝顔でも分かるお顔の綺麗さ」独特ポーズで寝る0歳次女の姿◆川崎希、次女の愛らしい寝姿を公開川崎は「たくさん食べてグーポーズして寝ちゃった」と報告し、すやすやと眠る次女（愛称：グーちゃん）の写真を公開。両手の親指を立てたような形で眠る次女の姿が収められ