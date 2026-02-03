都会や海外などで経験を積んだ料理人が、拠点を地方に構えるという動きが少しずつ増えています。“客商売”という事を考えれば、人口の多いエリアで事業を展開するほうが良さそうに思えるのですが……。詳しい話を日本料理店「淡流」（兵庫県姫路市）の店主・中江悠文さんに聞きました。「淡流」店主・中江悠文さん（提供：淡流）☆☆☆☆ 海外のレストランや東京の料亭など、数々の名店で修行を重ねてきた料理人の中江さんも