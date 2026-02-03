資料マスク 3日、香川県教育委員会は、香川県の小中学校など新たに31校がインフルエンザにより学級・学年閉鎖をすると発表しました。地域別では、高松市17校、さぬき市・丸亀市が3校、坂出市が2校、土庄町・三木町・宇多津町・綾川町・多度津町・まんのう町が各1校です。