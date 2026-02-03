金価格や銀価格が大幅に下落し、急上昇が続いていた貴金属市場に急ブレーキがかかった。短期間で価格が上昇していた反動もあり、市場ではリスク回避的な売りが連鎖し、調整の動きが一気に強まった。【こちらも】FRBの新議長指名で、金・銀価格暴落の不思議今回の下落の背景には、次期FRB議長にケビン・ウォーシュ氏が就任するとの報道もある。市場では、金融引き締めに前向きな人物がトップに就くとの見方から、インフレ抑制姿