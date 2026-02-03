２０２６年冬の欧州主要リーグの移籍市場が２日、閉幕した。期限最終日には、日本人選手ではチェコ１部スラビアプラハのＤＦ橋岡大樹（２６）が、ベルギー１部ヘントへと期限付き移籍。しかし欧州内でも大きな話題となったＮＥＣのＭＦ佐野航大（２２）は、アヤックスから１５００万ユーロ（約２７億５０００万円）のオファーが届くなど、さまざまなクラブが獲得を目指したが、移籍は実現しなかった。今季、オランダリーグで３