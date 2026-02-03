◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）国内最終追い切り＝２月３日、栗東トレセン速さと力強さを兼ね備えていた。フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）はＣＷコースでアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）を内から大きく追走。前を射程圏にとらえると、自然とスピードが増した。「取りつく脚がすご