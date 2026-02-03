2月3日は節分。静岡県内各地で豆まきが行われ、たくさんの人が節分を楽しみました。西伊豆町にあるこのこども園では、22人の園児たちが節分を体験。地元のボランティアが扮した迫力ある鬼を前に子どもたちはこの表情。ですが、園児たちは勇敢に新聞紙を丸めて作った豆を勢いよく投げて鬼たちを退治しました。（園児）「怖かったけど倒せてよかった」（園児）「顔が怖かったけど倒せたから大丈夫」鬼を追い払った後、社会福祉協議会