長野市選挙管理委員会は3日、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票で有権者2人に対し既に済ませていた衆院選の比例代表の投票用紙を誤って交付し、二重交付になったと明らかにしました。長野市選管によりますと、２日午後、既に衆院選の期日前投票を済ませていた有権者2人が最高裁判所裁判官国民審査の投票に訪れたところ、職員が誤って比例代表の投票用紙も交付しました。本来この有権者2人に対しては国民審査の投票用紙のみを交