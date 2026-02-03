徳増ないるキャスターが直接取材して現場の声をお届けする」イマコエ」。健康維持のために効果的な運動、皆さんはなにかしていますか？その中でもすぐに試せる「ウオーキング」について調査しました。まだまだ寒さが続き外に出るのも億劫になるこの時季ですが、そんな中、元気にウォーキングをしている方に声をかけてみると…。（60代・市民）「美容と健康にいいかなと思って。一年前からかな頑張っているのは。