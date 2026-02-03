Ｊ１の神戸は３日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ開幕・京都戦（サンガＳ）を６日に控え、神戸市内で練習を公開した。新任のミヒャエル・スキッベ監督が報道陣に対応。昨季まで広島を４シーズン率いて、２２、２５年とルヴァン杯を２度制したドイツ人指揮官は、１１対１１の実戦練習を見守り、「（沖縄キャンプを経て）かなり実になってきている。神戸が今までやってきた良い質のサッカーに、選手は違うが、私が広島でうまくできた