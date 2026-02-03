天津薊州国際スキー場に設置された京津冀冬季観光文化シーズンのイベントのアーチ型パネル。（２０２５年１２月２８日撮影、天津＝新華社配信）【新華社天津2月3日】中国北部にある燕山山脈の麓に位置する天津市薊州（けいしゅう）区は春節（旧正月、今年は2月17日）を控え、雪や氷の「冷たい資源」を文化と観光の融合や住民の増収という「熱い経済」へ転換している。区内にある薊州国際スキー場では、1月中旬「天津第2回市民