TBSの宇賀神メグアナウンサー（30）が3日までに自身のインスタグラムを更新。巫女姿を公開した。「光栄なことに、今年も上野東照宮の節分祭 黒福豆まきに参加させていただきました」と報告。「一日巫女として福豆まきをさせていただくのは今回で3回目。やはり巫女装束を着ますと身が引き締まり、神聖な気持ちになります」と巫女姿を披露した。「“節分”の機会を通じて『黒豆』の良さを改めて知っていただくため、『節分祭