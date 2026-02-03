記者会見する、被団協の田中熙巳代表委員（左）と児玉三智子事務局次長＝3日午前、東京都千代田区日本原水爆被害者団体協議会（被団協）は3日、昨年11〜12月に国会議員を対象に実施した核兵器禁止条約に関するアンケートの結果を公表した。回答率は2割にとどまり、自民党や参政党は回答者0人だった。児玉三智子事務局次長は（88）「関心の薄さ、答えない態度に怒りを感じる」と憤りをあらわにした。被団協によると、当時の衆参