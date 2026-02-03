日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は３日、都内で、男子日本代表のトム・ホーバス監督（５９）の契約終了と今後の強化体制に関する記者会見を開いた。今月２６日と３月１日の沖縄でのＷ杯アジア１次予選２試合を前にしたタイミングで、事実上の解任とみられる。２日の“電撃解任”発表から一夜明け、島田慎二会長（５５）は「できる限り事実に基づいて説明したい」と前置きした上で、「今後のＪＢＡの方針に関して、１月初旬