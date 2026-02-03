全国の自治体とともに生薬づくりに取り組む、東京生薬協会の新年賀詞交換会が東京で開かれました。八峰町と美郷町の町長も出席し、生薬の産地化を目指して今後も栽培に力を入れていく考えを示しました。製薬会社などでつくる団体で、全国の薬用植物の生産を支援している東京生薬協会。龍角散の藤井輶太社長が会長を務めていて、新年賀詞交換会には県内の関係者も含めて約90人が参加しました。東京生薬協会藤井輶太