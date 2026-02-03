男鹿市の観光行事なまはげ柴灯まつりが来週金曜日から3日間行われます。節分の日の3日、鬼の面をかぶったナマハゲが県庁を訪れ冬の男鹿の魅力をPRしました。東京出身、秋田生活3年目の谷副知事の元を訪れたのは…男鹿のナマハゲです。来週金曜日13日から3日間行われるなまはげ柴灯まつりのPRのため訪れました。なまはげ柴灯まつりは、毎年2月に北浦地区の真山神社で行われる冬の観光行事です。大みそかに家々をまわる伝統行事を、