2月3日、フジテレビ系『めざましテレビ』に、1児の母である土屋太鳳がVTR出演。最近、夢中になっていることについて語った。【関連】土屋太鳳、“親友”杉咲花は「めちゃくちゃ愛おしい」魅力的なギャップを明かす番組インタビューの中で、“のめり込むぐらい夢中になっているものや幸せを感じる瞬間”を聞かれると、土屋は、「小さい家族（子供）が、楽しいことを見つけて、それに夢中になっているのを見るのが大好きです」と回答