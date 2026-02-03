Google DeepMindは2日、AIモデルの性能を競う公開ベンチマークプラットフォーム「Game Arena」に「人狼」と「ポーカー」の2種目を追加したと発表した。 従来のチェスによるテストに加え、情報の不確実性が高い環境での交渉力やリスク管理能力を測定し、AIモデルが現実世界の複雑な課題にどう対応できるかを評価することが狙い。 不完全な情報下での推論能力を測定 Game Arenaは、AIモデ