激しい競争が予想されるDeNA投手陣。台頭する新戦力は現れるか(C)産経新聞社昨季限りでユニホームを脱いだ元DeNAの三嶋一輝氏が、引退後初めて古巣の春季キャンプを取材した。選手ではなく「外側の立場」からキャンプを見るのは初めての経験。かつての仲間たちが汗を流す姿を前に、現役時代とは異なる距離感でチームの現在地を見つめた。 【関連記事】三嶋一輝が引退を決意した理由――不屈の13年、その歩みと覚悟「みんなが応