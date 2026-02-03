日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）の島田慎二会長が３日、男子日本代表のトム・ホーバス氏（５９）との契約終了、今後の強化体制に関する記者会見を都内で行った。島田会長は「まず、トム・ホーバス氏の多大なる功績に敬意を表し、心から御礼申し上げます。数々の金字塔を打ち立てたホーバス氏。世界で戦えることを証明したジャパンスタイルの確立、多くの選手から信頼を集め、統率力、明るいキャラクターが多くの選手、ファ