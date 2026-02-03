日本バスケットボール協会（JBA）は3日、男子日本代表監督を務めたトム・ホーバス氏（59）との契約終了と、今後の強化体制に関する会見を都内のホテルで開いた。島田慎二会長と、伊藤拓摩強化委員長が出席。新監督にBリーグ琉球監督の桶谷大氏（48）が就任することを発表した。島田会長は冒頭で「トム・ホーバス氏の多大なる功績に対して敬意を表したい。体格に劣る日本人が世界で戦えることを証明した。多くの選手から信頼を