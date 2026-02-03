「フジテレビアナウンサー」の公式インスタグラムが３日までに更新。同局の元櫻坂４６でフジテレビの原田葵アナウンサーの五輪取材での様子をアップした。公式インスタで「オリンピックの熱気や選手の思いを余すところなくお届けできるよう、しっかり取材してきます。#原田葵」とつづり、スケートリンクをバックに笑顔を浮かべる原田アナ。この投稿には「葵ちゃん，海外取材大変でしょうが、頑張ってね」「これからもフジテ