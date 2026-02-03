ユヴェントスは2日、ボローニャからスウェーデン代表DFエミル・ホルムを獲得したことを発表した。背番号は2番に決定している。現在、25歳のホルムは190センチを超える恵まれた体躯を誇る大型サイドバック。母国の名門ヨーテボリの下部組織育ちで、2021年8月にスペツィアへ加入しイタリアでのキャリアをスタート。デンマークのスナユスケでの武者修行を経て、スペツィアで1年間セリエAの部隊を経験し、アタランタへステップアッ